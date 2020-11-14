غداً .. جمهورية شبين يواجه الفيوم قبل ختام معسكر الأسيوطي



وتعاقد الجمهورية مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، أحمد شوقي حارس إف سي مصر وغزل المحلة، وأحمد الدماطي من نادي الحمام، ومؤمن بدوي لاعب وسط أبو قير، وأيمن مزيكا مدافع أبو قير، وعبد الله بيكا، لاعب دكرنس، وصلاح فتحي من التليفونات، ويسري وحيد، من فريق بدر، وربيع يسري من الأوليمبي.

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي جمهورية شبين مع نظيرة فريق الفيوم، غداً الأحد، في الثانية والنصف عصراً، بملعب الأسيوطي، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.وسبق للجمهورية خوض مبارتان خلال المعسكر الحالي، حيث خسر من بني سويف 0-2 ثم تعادل أمام الترسانة 1-1.وقام الفريق المنوفي بقيد 9 لاعبين من قوام الموسم الماضي، في القائمة الأولى للموسم الجديد وهم، أحمد المحرات، محمد خالد، أحمد الشرقاوي، محمد عزت، محمود شعلان، طلبه محمد، أحمد سامي، محمد أبو طالب، محمود حميد.