احرص على تناولها في الشتاء.. مشروبات تقوي المناعة وتقي من الأمراض

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع دخول فصل الشتاء، وفى ظل تفشى الموجة الثانية من جائحة كورونا فى الكثير من دول العالم، تشتد الحاجة إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وهو ما يسعى الباحثون والخبراء إلى إنتاجه وتطويره، لوقاية البشرية من خطر الإصابة بهذا الفيروس، الذى خلف، ولم يزل، الكثير من الضحايا بين إصابات ووفيات.

وفى ظل غياب العلاج، مع استمرار التجارب التى يجريها الباحثون على اللقاحات التى تم التوصل إليها، يلجأ الكثير من الأطباء إلى محاولة تقوية جهاز المناعة لدى من يلجئون إليهم، للوقاية من أمراض الشتاء بشكل عام، وفيروس كورونا المستجد بشكل خاص.

وفيما تنتاب المواطنين حالاتت القلق من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى فصل الشتاء، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر مأثيرا مباشرا على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه يؤدى إلى تكدس المواطنين داخل الأماكن المغلقة، مما ينتج عنه زيادة الحالات بشكل ملحوظ.

مشروبات مهمة فى فصل الشتاء

ومع بداية موجات البرد، ودخول فصل الشتاء، نصح الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق لمركز البحوث، بضرورة تناول مشروبات دافئة وعصائر طبيعية، لتقوية جهاز المناعة، والوقاية من الكثير من الأمراض.

وكتب الناظر، منشورا، عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قال فيه: "مشروبات دافئة، وعصائر طبيعية، تعالوا نحرص على تناولها هذه الأيام، وخلال فترة الشتاء لفوائدها الصحية العديدة، وتقوية المناعة، وحمايتنا من العديد من الأمراض، خصوصا الشتوية منها، ومفيدة أيضا لسلامة الجلد ونضارة البشرة والشعر".

وأضاف الناظر: "أولا: المشروبات الدافئة، مثل: القرفة، والجنزبيل، ويمكن تناولهما معا، والينسون، والمورينجا، والنعناع، والشاى، والكاكاو، ويمكن تحليتهم بقدر قليل جدا من عسل النحل".

وتابع الناظر: "ثانيا: العصائر الطبيعية، وتشرب بدون تسخين أو تبريد، أى بدرجة حرارتها الطبيعية عند عصرها، مثل: عصير الجزر، والطماطم، والليمون، والبرتقال، والجوافة، والرمان".

وحذر الناظر من تناول المشروبات الغازية، فقال: "علينا الابتعاد تماما عن تناول المياه الغازية بأنواعها المختلفة".



ما ينبغى فعله حال الشعور بأعراض نزلات البرد

وقدم الناظر، أمس الجمعة، مجموعة من الإرشادات التى يجب اتباعها فى حالة شعور أى شخص بأعراض نزلات البرد.

وقال الناظر: "نصيحة من طبيب، واعتبرها من أخ أكبر، في مثل ظروفنا الحالية، ومع توالي انخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة، وفى حالة شعور حضرتك لا قدر الله بأى أعراض نزلة برد عليك اتباع الآتى:

أولا: لا تذهب للعمل ولا للدراسة ولا للتسوق، ولا تقم بأى زيارات، والزم المنزل تماما.

ثانيا: لا تعالج نفسك بنفسك، ولا بالوصفات الشعبية التى يصفها لك الأصدقاء، ولا بالأدوية التى يصفها لك جارك أو قريبك، ولا بمجموعة البرد التى تباع فى بعض الصيدليات.

ثالثا: توجه مباشرة وفى أسرع وقت للطبيب المختص، سواء أمراض باطنية، أو صدرية، أو للعيادات المتخصصة بالمستشفيات، ولا تتوجه لأى طبيب غير متخصص أو لصيدلة.

رابعا: عليك الالتزام الكامل بما يطلبه منك الطبيب المعالج من إجراءات وعلاجات، ولا تتدخل بخبرتك أو بخبرة أصدقائك فى العلاج.

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