عمدة نجريج يفجر مفاجأة عن حفل زفاف شقيق صلاح (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال ماهر شتية، عمدة قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، إن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي كان ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية خلال فرح شقيقه.

وأضاف خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح جاء من إنجلترا إلى فرح شقيقه مباشرة، الذي أقيم في فيلا بمدينة العبور في القاهرة بحضور 70 شخصا.

وكشف ماهر شتية، عمدة قرية نجريج عن أن محمد صلاح لم يذهب إلى قرية نجريج، وتواجد في فرح شقيقه الذي أٌقيم في القاهرة وتم إجراء مسحات وتطهير لقرية نجريح، للأشخاص الذين تواجدوا في الفرح من قرية نجريج من أقارب محمد صلاح، أو أصدقاء العريس والعروسة المقربين.

واعترض ماهر شتية على نشر أخبار غير صحيحة على لسانه أن محمد صلاح لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية وأن صلاح طلب منه أن يخلع الكمامة، ونسب أخبار مغلوطة له أنه قام بالاتصال بنادي ليفربول بشأن الحالة الصحية للنجم الدولي محمد صلاح.

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