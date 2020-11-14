جمهورية شبين يضم ثنائي كوكاكولا ومصر للتأمين لموسمين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل فريق جمهورية شبين على توقيع اللاعبان أكرم عبد ربه مهاجم كوكاكولا، ومحمد حسن مدافع فريق مصر للتأمين، استعداداً لدوري القسم الثاني 2020-2021.

وقام الفريق المنوفي بقيد 9 لاعبين من قوام الموسم الماضي، في القائمة الأولى للموسم الجديد وهم، أحمد المحرات، محمد خالد، أحمد الشرقاوي، محمد عزت، محمود شعلان، طلبه محمد، أحمد سامي، محمد أبو طالب، محمود حميد.

وتعاقد الجمهورية مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، أحمد شوقي حارس إف سي مصر وغزل المحلة، وأيمن مزيكا مدافع أبو قير، وعبد الله بيكا، لاعب دكرنس، وصلاح فتحي من التليفونات، ويسري وحيد، من بدر، وربيع يسري من الأوليمبي، وأحمد الدماطي من نادي الحمام، ومؤمن بدوي لاعب وسط أبو قير.

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