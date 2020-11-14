" أوكا " حارس بني سويف في صفوف الحمام المطروحي رسميا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
احمد تيتو
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نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع محمد عبد الستار " أوكا" حارس بني سويف، ووادي دجلة السابق في تاسع صفقات الفريق لتدعيم مركز حراسة مرمي الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور عبد المولى مهني مدير الكرة، وعماد عبد المولي مهني المدير الإداري، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي.

وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام أوكا التعاقد مع ثمانية لاعبين وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي، وأحمد حسن لاعب المقاصة ، وخالد الشيخ لاعب الأوليمبي، وأسامة رجب لاعب سوهاج، وأيمن شعبان لاعب قنا.

ويسعي الفريق المطروحي للتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة القادمة نظرا لصعوبة المنافسة في المجموعة الثالثة للموسم الجديد.

يذكر أن فريق الحمام قد بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد الاسبوع الماضي بملعب النادي تحت قيادة سمير سعد المدير الفني للفريق وخاض مباراة ودية أمام مياة البحيرة وخسر فيها الفريق بهدف نظيف ومن المقرر أن يخوض ثاني مبارياتة أمام نفس الفريق مياة البحيرة بملعبه في محافظة البحيرة في إطار إستعدادات الفريق لمباراة الجزيرة في إنطلاقة مباريات الدوري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

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