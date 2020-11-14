في ذكرى ميلاده.. تعرف على أشهر إفيهات يوسف عيد

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير يوسف عيد، الذي لم يحصل طيلة مشواره الفني على دور البطولة، كان حضوره مميزا على الشاشة، وكان ظهوره في مشهد واحد كفيلا لكي تذكره، فحضوره الطاغي جعله يخطف الأنظار حتى وسط كبار النجوم.



اشتهر في معظم أفلامه بالكوميديا البسيطة، التي تدخل قلب المشاهد دون استئذان، وله العديد من الإفيهات الشهيرة المتداولة خلال مسيرته الفنية.



فيلم الناظر



شارك يوسف عيد في الفيلم الشهير "الناظر"، كانت له جملة شهيرة في العمل وهي:" "زكريا الدرديري مدرس رياضة وفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي".



"يا ابني ما تنطق قول أي حاجة، واللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا الا وسعها".



فيلم "التجربة الدنماركية"



"ياحلو ياللي العسل سايل من الشفة شعرك سلاسل دهب دمك كمان خفة، أدفع في مهرك ألوف "، قالها في فيلم التجربة الدنماركية مع الزعيم عادل إمام.



فيلم "جعلتني مجرمًا"



"محسوبك المعلم عبده آجرني صاحب مكتب حانوتي الشباب، تحت شعار عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك"، تعتبر هذه الجملة من أشهر افيهات يوسف عيد في فيلم "جعلتني مجرمًا"، وأيضًا جملة:"أضربك فين ما فيش في وشك مكان".



فيلم "أسف على الإزعاج"



"نفعنا بأي حاجة ربنا يسقيك من نار جهنم، ربنا يحرقك بجاز، ربنا يجعلك فى كل خطوة بلاعة"