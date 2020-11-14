السكة الحديد يواجه الشهداء والاسماعيلي قبل ختام معسكره

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يلعب فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور عصر الأحد مع شهداء الإسماعيلية في إطار معسكر السكة الذي يقام بمدينة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

ومن المقرر أن يخوض فريق السكة الحديد مباراة أخرى مع فريق الإسماعيلي عصر الإثنين قبل ختام المعسكر.

وكان فريق السكة قد خاض ثلاث مباريات في معسكره حقق الفوز على فريق الكهرباء بهدفين مقابل هدف و على بلدية الاسماعيليه وكابتيال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان نادى السكة الحديد قدضم 16 لاعب في القائمة الاولى : إبراهيم شعللها، محمد جمال، حازم شعيب،المتولى محمود، عبد العليم السيد، طه زين، حسن بشندى، فوزي الكاشف، أسامة صبحى، محمد رمزي،امادور كونى، فتحي مجدى، محمد عاطف، محمد أحمد ريعو، محمود سعيد الصقر .

ويضم الجهاز جمعة مشهور مدير فني وكمال اليمني مدرب عام وخالد محمد “بلية” مدرب وإسلام طاهر مدرب مساعد ووائل خليفة مدرب حراس المرمي والدكتور محمد عبدالعال طبيب ووليد نصار أخصائي علاج طبيعي وحسين إبراهيم مدلك ووليد أنور شئون لاعبين ومحمد جمال مدير الكرة.، محمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الفريق، ومحمود عبد الغفور ومصطفى جميل ويوسف إبراهيم عمال مهمات.

وتعاقد مع 7 لاعبين وهم : إسلام صلاح سولارى وأحمد محمد بلحه لاعبي البنك، ومحمد ريعو وعادل فكرى لاعبي دكرنس ، وأمير حجازي لاعب طنطا، وإسلام سليمان حارس مرمى أسوان.

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