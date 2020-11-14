شاهد.. "سائق الشهامة" يروي تفاصيل مطاردته ثلاثة مسلحين ذبحوا سائق تاكسي لسرقته

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كشف محمد القصباوي، سائق المنوفية والمعروف بسائق الشهامة، تفاصيل قيامه بإلقاء القبض على ثلاثة مسلحين قاموا بذبح أحد سائقي التاكسي لسرقته.



وقال "القصباوي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "كنت جاي من مدينة السلام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وكان معايا زميلي وشوفنا سائق التاكسي وثلاثة مسلحين وكانوا بيجروا بالتاكسي بسرعة 120".



وأضاف "مشينا وراهم، وقاموا برمي السائق على الطريق بعد ما ذبحوه، وفضلنا وراءهم حتى وصلنا إلى قبل كفر داود بحوالي أربعة كيلو وقلبنا التاكسي وبمساعدة الأهالي ألقينا القبض على اثنين من الثلاثة الجناة وواحد منهم هرب، واتصلنا بالنجدة".

