تحرير 3 محاضر لمنشأت صحية لعدم تجديد عقود التخلص من النفايات الطبية الخطرة ببني سويف

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف كلا من: الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر والدكتورة هبة صبري، مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة بالتنسيق مع لجنه شئون البيئة بالمحافظة، بالمرور على المنشآت الطبية الخاصه لمتابعه عقود النفايات الخطرة وكيفية التخلص الآمن من النفايات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف فى بيان له، أن تلك الحملات تأتى في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبيه الخطرة.

وشنت مديرية الصحة ببنى سويف اليوم السبت حملة قامت بالمرور علي 3 معامل تحاليل ومستشفى خاص بمركز بني سويف وتم تحرير محضر لمنشأت مخالفة للإشتراطات مكافحة العدوى وإلزام القائمين على إدارتها بتجديد عقود التخلص الآمن من النفايات.

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