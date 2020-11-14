الزمالك يجهز عرضًا لضم نجم وادي دجلة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

الزمالك يتحرك لضم محمد عبد العاطي

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن استعداد مسؤولي القلعة البيضاء لتقديم عرضا رسميا لإدارة وادي دجلة، بشأن الحصول على خدمات محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الدجلاوي.

ويرغب مسؤولو الزمالك في تدعيم منقطة وسط الملعب داخل الفريق الكروي الأول، لاسيما بعد اقتراب رحيل محمد حسن لاعب الأبيض لأسباب فنية.

من جانبه وافق المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على رحيل محمد حسن لاعب وسط الأبيض في الميركاتو الصيفي.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك تقدموا بعرض رسمي آخر لإدارة بيراميدز للحصول على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق السماوي.

 


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