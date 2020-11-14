التموين : إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وفرز جميع أنواع السلع في سيناء

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:52 م
جانبب من حفل التوقيع
جانبب من حفل التوقيع
الفجر الاقتصادي
Advertisements

شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة جنوب سيناء لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور على مساحة 42 ألف متر مربع ،ومن المقرر أن تتضمن أماكن تخزين وفرز وتعبئة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.

 

وقع بروتوكول‪ التعاون كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ .

 

أكد المصيلحى اهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة جنوب سيناء ، خاصة مدينة الطور ، بما سيساهم فى توفير كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية لأبناء المحافظة، كما سيقلل حلقات تداول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح المصيلحي أن إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية يقلل الفاقد في السلع ويتم بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات تنمية التجارة الداخلية، وأن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.

 

من جانبه أكد محافظ جنوب سيناء أن انشاء منطقة لوجستية وتجارية بمدينة الطور يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة وسيساهم بشكل كبير في توفير كافة المنتجات للمواطنين.

 

وأكد " فودة " أن المنطقة اللوجستية تأتي تأكيدا على توجه المحافظة لتخفيض الأسعار والحرص على توافر السلع التموينية للمواطنين طول العام وتوفيرا لأعباء نقل المواد الغذائية الي المحافظة التي كانت سببا لرفع الأسعار، كما أن  هذه الخطوة تعد هي البداية بمدينة الطور والمحافظة حريصة كل الحرص على التوسع في الفروع لمناطق التعبئة والتخزين بالمرحلة القادمة بمدينة شرم الشيخ لتوفير احتياجات الأهالي والمنشآت السياحية والتجارية.

 

وأشار عشماوي إلى أن خطه عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق تجارية متطورة ومناطق لوجيستية بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين فى مختلف المحافظات ، وتقليل حلقات التداول وتقليص نسب الفاقد من المنتجات ، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد القومي ‪ ،وأن المنطقة اللوجستية المقرر إنشاؤها بمدينة الطور ستتضمن مراكز للتعبئة  والتخزين وسلاسل لتداول السلع وسوق جملة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.

 

وأوضح "عشماوي" أن الجهاز نجح على مدار العامين الماضيين في طرح العديد من الفرص الاستثمارية في 11 محافظة بمشروعات استثمارية تصل إلى 50 مليار جنيه، وأن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، وأن جهاز تنمية التجارة لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الانفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية‪

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزار لتموين منطقة لوجستية في سيناء

أخبار تهمك

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يومين

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تطورات صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد توجو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على مشروع البورصة السلعية الذي سيفتتحه السيسي خلال أيام

وزير التموين: خطة لإنشاء مناطق لوجستية في العديد من البلاد

"التموين" تستعد لطرح 10 فرص استثمارية بالتجارة الداخلية بقيمة 40 مليار جنيه

"التموين" تكشف عن تفاصيل إنشاء أول منطقة لوجيستية في الصعيد

"التموين "تعلن عن أول استثمارات أجنبية بالوادى الجديد بـ 200 مليون دولار

في عهد السيسي.. إنشاء 18 مشروعًا ومنطقة لوجستية بـ11 محافظة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

02:01 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض