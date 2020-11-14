التموين : إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وفرز جميع أنواع السلع في سيناء

شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة جنوب سيناء لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور على مساحة 42 ألف متر مربع ،ومن المقرر أن تتضمن أماكن تخزين وفرز وتعبئة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وقع بروتوكول‪ التعاون كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ .

أكد المصيلحى اهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة جنوب سيناء ، خاصة مدينة الطور ، بما سيساهم فى توفير كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية لأبناء المحافظة، كما سيقلل حلقات تداول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصيلحي أن إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية يقلل الفاقد في السلع ويتم بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات تنمية التجارة الداخلية، وأن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.

من جانبه أكد محافظ جنوب سيناء أن انشاء منطقة لوجستية وتجارية بمدينة الطور يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة وسيساهم بشكل كبير في توفير كافة المنتجات للمواطنين.

وأكد " فودة " أن المنطقة اللوجستية تأتي تأكيدا على توجه المحافظة لتخفيض الأسعار والحرص على توافر السلع التموينية للمواطنين طول العام وتوفيرا لأعباء نقل المواد الغذائية الي المحافظة التي كانت سببا لرفع الأسعار، كما أن هذه الخطوة تعد هي البداية بمدينة الطور والمحافظة حريصة كل الحرص على التوسع في الفروع لمناطق التعبئة والتخزين بالمرحلة القادمة بمدينة شرم الشيخ لتوفير احتياجات الأهالي والمنشآت السياحية والتجارية.

وأشار عشماوي إلى أن خطه عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق تجارية متطورة ومناطق لوجيستية بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين فى مختلف المحافظات ، وتقليل حلقات التداول وتقليص نسب الفاقد من المنتجات ، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد القومي ‪ ،وأن المنطقة اللوجستية المقرر إنشاؤها بمدينة الطور ستتضمن مراكز للتعبئة والتخزين وسلاسل لتداول السلع وسوق جملة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وأوضح "عشماوي" أن الجهاز نجح على مدار العامين الماضيين في طرح العديد من الفرص الاستثمارية في 11 محافظة بمشروعات استثمارية تصل إلى 50 مليار جنيه، وأن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، وأن جهاز تنمية التجارة لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الانفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية‪