محافظ بني سويف: تلقينا 113 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صرًح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، بإن العدد الإجمالى لطلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء قد وصل إلى 112 ألف و332 طلبا،وذلك بعد أن تقدًم"اليوم"212 مواطنا بطلبات تصالح.

وأشار المحافظ، إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،"بما فيها يومي الجمعة والسبت"،لتلقي طلبات المواطنين،خاصةبعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيًا لتنتهى في 30 نوفمبر الجاري.

ووجًه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

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