وكيل نجم الأهلي يكشف حقيقة عرض لاتسيو الإيطالي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:46 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ عمرو السولية نجم النادي الأهلي يتحدث فيه عن تلقيه عرضا من نادي لاتسيو الإيطالي للانتقال إليه، مؤكدا على رغبته في خوض تجربة الاحتراف بإيطاليا.

وأكد تامر النحاس وكيل أعمال عمرو السولية، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تلقي اللاعب عرضا من لاتسيو الإيطالي قديم وتم تسجيله منذ عام ونص تقريبا.

وأوضح أن السولية كان قد تلقي عرضا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين الأجانب للانتقال إلى نادي لاتسيو الإيطالي ولكن لم تكتمل المفاوضات بين الطرفين، مؤكداً أنه من الطبيعي أن يصل عروض أوروبية للسولية بعد تألقه مع الأهلي.

وكشف وكيل السولية أن اللاعب تلقي مؤخرا عرضا خليجيا مغريا ولكنه لم يناقشه مع إدارة الأهلي نظرا لارتباط الفريق بمواجهة هامة ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأكد أن اللاعب قد يعود لمناقشة العرض الخليجي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للرحيل عن القلعة الحمراء.

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لاتسيو عمرو السولية السولية الأهلي

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