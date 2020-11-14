مكافحة كورونا تحذر من الفترة المقبلة.. لهذا السبب

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن مصر في مرحلة الحذر في مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لا يوجد موجات في فيروس كورونا، ولكننا مازلنا في مرحلة الوباء.


وأشار "حسني"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن فصلي الشتاء والخريف تنشط الفيروسات، ولهذا هناك حذر من الفترة المقبلة خوفا من زيادة الحالات، لافتا إلى أنه تم وضع بروتكول علاجي جديد، حيث تم حذف ادوية، وإضافة أدوية أخرى مضادة للفيروسات.

وأضاف أن البروتكول الجديد تم إضافة مضادات للتجلط، مع تقنين لاستخدام الكورتيزون، لافتا إلى أنهم يعملون على وضع البروتكول منذ شهر يوليو الماضي، مع تدريب الأطباء في مستشفيات الحميات والصدر.

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وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل أكثر من ٨٠% من سكان جنوب سيناء بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم السبت، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء من أعلى المحافظات في نسب التسجيل بالمنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلاا تفقد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، حيث استعمت إلى شرح مفصل عن كافة أعمال التي تم الانتهاء منها، وكذلك التجهيزات النهائية بشبكات (الصرف والكهرباء والغاز) بالمستشفى تمهيدًا للتشغيل التجريبي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمستشفى وفقًا للمواعيد المحددة، وطبقًا معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

وتابع أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث تفقدت غرف الغسيل الكلوي والذي تم استحداثه بالمستشفى، وقسم القسطرة القلبية، وغرف التعقيم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية وقسم المعامل، كما وجهت بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام للمستشفى.

وأشار إلى أن المستشفى يضم 78 سريرًا، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و8 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، وقسم للقسطرة القلبية، و11 عيادة خارجية، ويقدم الخدمة الطبية ضمن المنظومة الجديدة بمختلف التخصصات الطبية.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي؛ تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

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