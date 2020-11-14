ضمن "حياة كريمة".. إعادة تأهيل 242 منزلاً للفئات الأولى بالرعاية ببني سويف

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه سيتم إعادة تأهيل وتطوير 242 منزلًا في 8 قرى بمراكز: بني سويف، الفشن، سمسطا وناصر والواسطى واهناسيا، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احيتاجا والتي تنفذها جمعية الأورمان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمواطنين في القرى والعزب والنجوع الأولى بالرعاية.



وأكد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة "مثل لجان المتابعة المختصة بالديوان العام والإدارات العامة المعنية بجانب مديرية التضامن" يقوم بتسهيل تنفيذ تلك الجهود المجتمعية، حيث يوجد تنسيق كامل بين الأورمان لتحديد القرى الأولى والأكثر إحتياجًا، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة، بجانب حشد الجهود المجتمعية التي يمكن أن تساهم في الدفع بالمشروع وغيرها من الجهود التي تدفع في تحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالينا في القرى والعزب.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير جمعية الأورمان والذي تضمن الإشارة إلى أنه سيتم إعمار تلك القرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك الوطنية،حيث سيتم إعادة تأهيل 132 منزلًا بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بقرى "الحماوى بني سويف 36 منزلا، الكوم الأحمر سمسطا30 منزلًا، خورشيد إهناسيا 36 منزلًا، وقرية الشركة بناصر30 منزلًا" فيما سيتم إعادة تاهيل 60 منزلًا بقريتي شنرا الفشن ومناشي أبو صير الواسطى "بواقع 30 منزلا بكل قرية" وذلك بالتعاون بين الجمعية وشركة المراسم للتطوير العمراني، في حين سيتم إعادة تأهيل 50 منزلا بنجع حمد الفشن ومحمد موسى بناصر"بواقع 25 منزلًا بكل قرية" وذلك بالتعاون مع شركة فرجتكس.



وتشمل أعمال التأهيل رفع كفاءة وتحسين بيئة السكن والتي تتضمن تعريش المنازل بالخشب "عروق وألواح وطبقة عازلة وطبقة أسمنتية" بالإضافة إلى تركيب نوافذ وأبواب وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية، ووصلات كهربائية ومحارة المنازل من الداخل والخارج وتركيب سيراميك ورفع كفاءة الحمامات وتشطيبها، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجا خاصة الأرامل والمرضى والأيتام ومحدودى الدخل.

