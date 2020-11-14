التمر مش بس للأكل في رمضان ده لكل العام.. فوائده كثيرة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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التمر مش بس للأكل في رمضان ده لكل العام.. فوائده كثيرة

يرتبط تناول التمر دوما بشهر رمضان المبارك خاصة في وجبة الإفطار بعد أذان المغرب لما فيه من فوائد كبيرة ووصية نبوية من النبي صل الله عليه وسلم.

التمر معروف كغذاء بشري منذ الآلاف السنين ويعد التمر الطازج أفضل من التمر المجفف، لأن في عملية التجفيف يحدث فقدات لكثير من الفيتامينات المهمة.

التمر غني بالألياف والبوتاسيوم ، الماغنسيوم ، الحديد وكذلك العديد من مضادات الاكسدة مثل الفلافونيدات (بالإنجليزية: Flavonoids)، والكاروتينات (بالإنجليزية: Carotenoids)، وحمض الفينوليك (بالإنجليزية: Phenolic acid)، التي يمكن أن تساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

كل 100 جرام من التمر يحتوي على: 

282 سعر حراري

75 جرام كربوهدرات

2 جرام بروتين

صفر دهون

8 جرام ألياف

66 جرام سكر

39 مليجرام كالسيوم

656 ميلجرام بوتاسيوم

43 ميلجرام ماغنسيوم

1 ميلجرام حديد

يملك التمر العديد من الفوائد الهامة لجسم الإنسان لذلك ينصح بتناوله على مدار العام وكذلك تناوله على الريق في الصباح.

فوائد التمر

1- التمر غني بالحديد لذلك هو مفيد للغاية في علاج حالات فقر الدم والأنميا

2- البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجدين في التمر يساعدان على انتظام عمل القلب، كما أن غناه بالألياف الغذائية، يجعل له دوراً في خفض مستويات الكوليسترول السيء LDL في الجسم، مما يجعل له دور في الوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

3- يساعد البوتاسيم في التمر على الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والسيطرة على معدلات ضغط الدم. بالإضافة الى عنصر الماغنيسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

4- الفيتامينات الموجودة في التمر تساعد على تعزيز صحة الدماغ ، كما أن محتوى التمر العالي من الجلوكوز ضروري لعمل الدماغ اذ انه المصدر الرئيسي للطاقة، كما وأن احتواء التمر على البوتاسيوم يساعد في عمل الأعصاب.

5- الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية مثل: الجلوكوز، والسكروز، والفركتوز الموجدين في التمر يمدان لجسم بالطاقة، وترفع مستويات السكر في الدم، وقد تكون وجبة خفيفة مثالية ومناسبة خاصة ما قبل التمرين للرياضين.

6- تناول السيدات الحوامل للتمر في أسابيع الحمل الأربعة الأخيرة قلّل من الحاجة إلى التحريض الصناعي، والحاجة لتعزيز المخاض بشكلٍ ملحوظ.

نتائج الدراسات أثبتت أنَّ النساء الحوامل اللواتي تناولن 6 حباتٍ من التمر يومياً ارتفع لديهنَّ متوسط ​​توسّع عنق الرحم، ونسبة الأغشية السليمة، كما أنَّ 96% منهنَّ خضعنَ للمخاض الطبيعي نتيجةً لتناول التمر.

التمر مش بس للأكل في رمضان ده لكل العام.. فوائده كثيرة

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