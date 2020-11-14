أرمينيا وأذربيجان تتبادلان جثث الضحايا.. هل تنجح روسيا في تسوية نزاع كاراباخ؟

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بعد مساعٍ عدة، تبنتها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وقف العمليات العسكرية، وإسكات آلات الحرب المستعرة، بين أرمينيا وأذربيجان، منذ يوم 27 سبتمبر الماضى، حول منطقة ناجورنو كاراباخ، الانفصالية، وهى منطقة عرقية أرمينية داخل أذربيجان، خرجت عن سيطرة أذربيجان منذ نهاية الحرب في عام 1994، وللجانبين وجود عسكري مكثف على طول منطقة منزوعة السلاح تفصل المنطقة عن بقية أذربيجان، نجحت فى الأخير جهود الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين المتناحرين، كخطوة أولى لتسوية الأزمة فى كاراباخ، بعيدا عن الحلول العسكرية التى راح ضحيتها عدد كبير من العسكريين والمدنيين من الطرفين، إلى جانب نزوح عدد آخر من منازلهم هربا من ويلات الحرب والقصف الذى ظل يتجدد فى كل يوم وليلة.



ففى الوقت الذى تبددت فيه كل الآمال فى احتواء الحرب الدائرة فى إقليم ناجورنو كاراباخ، التى تستعر يوما تلو الآخر، دون احترام أى من الطرفين الاتفاقات التى جاءت برعاية روسية وأمريكية، لا سيما مع تداخل أطرف الصراع وتعددها فى الإقليم، فى ظل وجود مرتزقة الفصائل السورية، التى قامت تركيا بتجنيدهم، والزج بهم فى الصفوف الأولى للقتال، دعما لأذربيجان، حليفها القوى بمنطقة القوقاز، ضد أرمينيا، عدوها التاريخى، إلا أن المساعى الروسية الأخيرة نجحت فى إجبار آلات الحرب على أن تصمت، وسحب الدخان على أن تنقشع، حتى تضع الحرب أوزارها.







بوتين يتابع تطبيق الاتفاقات الثلاثية حول تسوية النزاع



فالرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، لا يزال يتابع تطبيق الاتفاقات الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع فى ناجورنو كاراباخ.



وبحسب موقع "روسيا اليوم"، بحث بوتين، مع الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمنى، نيكول باشينيان، تطبيق الاتفاقات الثلاثية حول تسوية النزاع فى ناجورنو كاراباخ.



وواجرى بوتين محادثات هاتفية مع كل من علييف وباشينيان، تناولت الجوانب العملية لتطبيق الاتفاقات المسجلة فى البيان الثلاثى حول ناجورنو كاراباخ، الصادر يوم 9 نوفمبر الحالى، بحسب ما أفاد به الكرملين، الذى أكد أنه خلال المحادثات تم الإعراب عن الارتياح من الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، والهدوء، بما فيه الكفاية للأوضاع على خط التماس.



وخلال الاتصال مع علييف، أشار بوتين إلى وجود كنائس وأديرة مسيحية فى الأراضى التى عادت إلى الجمهورية الأذربيجانية بموجب البيان الثلاثى، مشددا على أهمية ضمان الحفاظ على هذه المقدسات وأنشطتها الدينية الطبيعية، وهو ما أبدى علييف تفهمه بشأنه، وقال إن أذربيجان ستعمل بالتوافق مع هذا المبدأ.







تبادل جثث الضحايا



على جانب آخر، استجابت أرمينيا وأذربيجان، لما تم الاتفاق عليه، من تبادل جثث الضحايا، بعد مطالبات روسية عدة لإنهاء الحرب والاتفاق على هدنة لأسباب إنشانية، تمكن الطرفين من انتشال جثث الضحايا.



وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أكدت أذربيجان، اليوم السبت، تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمينى، فى كاراباخ، منذ توقيع الجانبين اتفاقية وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية والقتالية.



وفى بيان لها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها سلمت إلى الجانب الأرمينى جثث عدد من العسكريين الأرمن، الذين قتلوا خلال المعارك فى محيط مدينة شوشا الاستراتيجية، مقابل تسلمها جثث 6 عسكريين أذربيجانيين سقطوا فى المنطقة نفسها.



ولفتت الوزارة إلى أن العملية نفذت بوساطة ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية التى تم نشرها فى كاراباخ، مبدية امتنانها لوزارة الدفاع الروسية، وشخصيا لوزيرها، الجنرال سيرجى شويجو، لتنظيم هذه العملية الإنسانية.



وذكرت الوزارة الأذربيجانية أن العملية نفذت بناء على البند الثامن فى الإعلان المشترك بشأن وقف الأعمال القتالية فى كاراباخ، الذى صدر مؤخرا عن رئيسى أذربيجان إلهام علييف، وروسيا فلاديمير بوتين، ورئيس حكومة أرمينيا، نيكول باشينيان.









إعلان وقف إطلاق النار



كان بوتين وعلييف وباشينيان، قد أصدروا، بيانا مشتركا، فى يوم 9 نوفمبر الحالى، ينص على إعلان وقف إطلاق النار فى إقليم ناجورنو كاراباخ، المتنازع عليه، اعتبارا من يوم 10 نوفمبر الحالى، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التى كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.



ويقضى البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية، تشمل 1960 عسكريا، و90 عربة نقل مصفحة، و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.