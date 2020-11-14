راموس يجتمع مع بيريز من أجل حسم مستقبله









ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه من المتوقع وجود اجتماع بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني مع سيرجيو راموس نجم وقائد الملكي يوم الإثنين المقبل.





وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أنه سيكون هناك اجتماعًا بين الطرفين الإثنين المقبل كما سيتحدث بيريز وراموس في وسائل الإعلام.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن عقد راموس ينتهي مع الملكي في الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.





ونوه الموقع الإسباني أن رغبة إدارة ريال مدريد تجاه راموس لم تتغير، حيث إنهم يطمحون في اعتزال قائد الفريق في صفوف الملكي.





وأكد الموقع الإسباني أن بيريز وراموس سيظهران يوم الإثنين المقبل في برنامج El Larguero على إذاعة كادينا سير، حيث سيتواجد رئيس ريال مدريد في مكتبه بفالديبيباس بينما سيظهر قائد الملكي من غرفة الصحافة في معسكر منتخب إسبانيا.





وأوضح الموقع الإسباني أن بيريز سيقوم بتقديم جميع التفسيرات التي يراها مناسبة لوضع النجم الإسباني ولتأكيد أن ريال مدريد لا يفكر في رحيل راموس.





وألمح الموقع الإسباني إن القليل فقط في ريال مدريد من يشككون في الحالة البدنية لراموس بينما يتوقع الأغلبية قدرته على تحمل اللعب لعدة مواسم أخرى.





وشدد الموقع الإسباني على أن رغبة مجلس بيريز بالكامل هي التجديد لراموس لكن مع الحفاظ على سياسة الملكي بأن من تخطى 30 عامًا يجدد له موسمًا بعد الآخر.





وكشف الموقع الإسباني أن المشكلة هي عناد راموس ورفضه هذا الأمر، حيث يطلب قائد الملكي استثناؤه بسبب ما قدمه للميرينجي.



