راموس يجتمع مع بيريز من أجل حسم مستقبله

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements


ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه من المتوقع وجود اجتماع بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني مع سيرجيو راموس نجم وقائد الملكي يوم الإثنين المقبل.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أنه سيكون هناك اجتماعًا بين الطرفين الإثنين المقبل كما سيتحدث بيريز وراموس في وسائل الإعلام.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن عقد راموس ينتهي مع الملكي في الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ونوه الموقع الإسباني أن رغبة إدارة ريال مدريد تجاه راموس لم تتغير، حيث إنهم يطمحون في اعتزال قائد الفريق في صفوف الملكي.

وأكد الموقع الإسباني أن بيريز وراموس سيظهران يوم الإثنين المقبل في برنامج El Larguero على إذاعة كادينا سير، حيث سيتواجد رئيس ريال مدريد في مكتبه بفالديبيباس بينما سيظهر قائد الملكي من غرفة الصحافة في معسكر منتخب إسبانيا.

وأوضح الموقع الإسباني أن بيريز سيقوم بتقديم جميع التفسيرات التي يراها مناسبة لوضع النجم الإسباني ولتأكيد أن ريال مدريد لا يفكر في رحيل راموس.

وألمح الموقع الإسباني إن القليل فقط في ريال مدريد من يشككون في الحالة البدنية لراموس بينما يتوقع الأغلبية قدرته على تحمل اللعب لعدة مواسم أخرى.

وشدد الموقع الإسباني على أن رغبة مجلس بيريز بالكامل هي التجديد لراموس لكن مع الحفاظ على سياسة الملكي بأن من تخطى 30 عامًا يجدد له موسمًا بعد الآخر.

وكشف الموقع الإسباني أن المشكلة هي عناد راموس ورفضه هذا الأمر، حيث يطلب قائد الملكي استثناؤه بسبب ما قدمه للميرينجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد راموس بيريز

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يومين

الزمالك يستهدف التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 15 ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تطورات صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ يوم

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد توجو

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. راموس يبلغ رئيس ريال مدريد بالرحيل الرسمي

سبب وحيد يجبر "راموس" على رفض مانشستر يونايتد واللعب لليفربول

صراع إنجليزي إيطالي صيني على راموس

كواليس اجتماع بيريز مع راموس

شرط صادم من ريال مدريد لتجديد عقد راموس

راموس يقترب من حسم مستقبله مع ريال مدريد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

02:01 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض