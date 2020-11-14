آخر تطورات حالة محمد صلاح الصحية بعد إصابته بكورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أخر تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد إصابة بفيروس «كورونا».

 

وقال مجاهد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «أي مصاب بكورونا في مصر يتم التعامل معه من المعامل المركزية لوزارة الصحة للكشف عنه وعمل المسحة الطبية».

 

وتابع: «يتم تقديم بروتوكول العلاج الذي تم وضعه من اللجنة العلمية لمواجهة كورونا للمصابين بفيروس كورونا»، ولفت إلى أن نتائج التحاليل الخاصة بمسحة كورونا والحالة الصحة لمحمد صلاح معني بها وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

 

وأكمل: «لا جديد في حالة صلاح عما أعلنه عمرو الجنايني ئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة».

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