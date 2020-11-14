خبيرة أبراج: العقرب لديه شخصية هادئة ورصانة مصطنعة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت جنى عطايا، خبيرة علم الأبراج، إن العقرب برج مائي ولديها شخصية هادئة ورصانة مصطنعة وغيور جدًا، ولديه شك لدرجة كبيرة، ولديه وجه آخر في العصبية، وقد يقوم بمشاكل بسبب بعض الأمور البسيطة، ودائمًا ما يحل مشاكله بسهولة جدًا، ويعقد مشاكل غيره.

وتابعت "عطايا"، خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى أن العقرب ينتمي للبيئة التي يعيش فيها، وهذا يعني أنه إذا تواجد في بيئة هادئة فسيتأقلم على هذا البيئة بشكل اضطراري.

ولفتت إلى أن التربية قد تؤدي إلى اختلاف شخصية صاحب البرج، مضيفة أن المرأة العقرب دائمًا ما لديها الاستعلاء على الشخص الذي يحبها، معقبة: "أهدى يا إختي، وظبطي أمورك".

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