خبيرة أبراج: هناك مؤامرة كونية على الأرض.. وهذا هو الحل لمواجهة اللعنة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت جنى عطايا، خبيرة علم الأبراج، إن هناك مؤامرة كونية على الأرض وستستمر، ومواجهة هذه المؤامرة يكون من خلال ذكر الله بشكر كبير، معقبة:" اللعنة هتفك بالتقرب إلى الله، الذكر الكثير هينو الطريق".

وتابعت "عطايا"، خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن برج العقرب يحب المشاريع الفردية، ولا ينجح في الشراكة بسهولة، والشجاعة والعاطفة والعند متواجدين فيه في نفس الوقت، ويحب دائمًا كشف الاسرار، ويخطف الأضواء بدون أي مجهود.بسبب جاذبيته الرهيبة، وأحيانًا جراءته تكون ممدوحة.

وكشفت عن توقعات بعض الأبراج خلال الفترة المقبلة قائلة: "برج الحمل لديه قصة شغل تنتهي لصالحه، أما الطور فهو بطل لجميع الأدوار الفترة المقبلة، أما الجوزاء فلديه وضع صحي أو إرهاقي وستتحسن أموره ولكنه متذبذب في اتخاذ القرار، أما السرطان فلديه أسبوع مميز جدًا في حل المشاكل، أمام الأسد فسينتهي من حل الكثير من المشاكل، أما الميزان فسيعاني من يوم صعب جدًا الفترة المقبلة، وسيفض شراكة ويشعر بالاكتئاب، أما العقرب فيشعر بالتحرر، وسيمضي في شراء بيت أو سيارة، أما برج القوس فلديه حظوظ كبيرة جدًا". 

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