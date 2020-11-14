دعم وزير قطاع الأعمال لمرشح مجلس النواب يثير حملة من الانتقادات

شنت سمر فرج المرشحة المستقلة للانتخابات البرلمانية 2020، حملة انتقادات واسعة على وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الذي خالف جميع الأعراف الانتخابية، وأعلن تأييده ودعمه للمرشح المنافسة لها على مقعد الثالث في دائرة أول مدينة نصر خلال جولة الأعادة بينهم.









وكانت الجولة الأولى من انتخابات البرلمانية عن دائرة أول مدينة نصر والتى تضم أقسام (أول مدينة نصر – ثان مدينة نصر – مصر الجديدة)، شهدت فوز المرشحين محمد مصطفي السلاب وطارق شكري بمقعدين من أصل ثلاث مقاعد للدائره في مجلس النواب في حين تم تأجيل حسم المقعد الثالث لحين إجراء الاعادة بين عمرو السنباطي وسمر فرج فودة بعد تقاربهم في عدد الأصوات.

وخالف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق جميع الأعراف الانتخابية التى تلزم الوزير وهو صاحب منصب سياسي عدم إبداء تحيز لمرشح عن الآخر والوقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ليخرج عبر صفحته على الفيس بوك معلنا تأييده الكامل لعمرو السنباطي في جولة الإعادة على حساب المرشحة المستقلة سمر فرج فودة، قائلًا" أخي عمرو السنباطي ... خطوة نحو مقعد مستحق في مجلس النواب القادم بإذن الله".

وتعد هذه أول حادثة منذ انتخابات مجلس النواب في شكله الجديد، يعلن فيه وزير تأييده بصراحه لمرشح على حساب غيره من المرشحين.

وآثار ما قام به "توفيق"، غضب المرشحة المنافسة على مقعد الإعادة سمر فرج فودة مع عمرو السنباطي ، والتى كتبت عبر صفحتها على الفيس بوك" في سابقة هي الأولى ولم تحدث من قبل في تاريخ مصر أن يدعم وزير مرشح للبرلمان علنا .. ده تضارب مصالح و سقطة مدوية لأي وزير"

وتابعت" فودة"،" السيد المحترم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام يدعم علنا عمرو السنباطي و ذلك مخالفة انتخابية لأن أعلى سلطة و قوة لنائب البرلمان داخل المجلس هي عمل استجواب لوزير ومسائلته عن مخالفاته في إدارة وزارته.





وتسائلت "فودة" "لما حضرتك تدعم عمرو من دلوقتي لأنك كنت أمين صندوق نادي هليوبوليس سابقا يبقى ان شاء الله لما يدخل عمرو و يبقى فيه أي مخالفات فى وزارتك مش هيعمل استجواب لأنك حبيبة و صاحبه و دعمته في حملته الانتخابي".