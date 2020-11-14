استشاري: جراحات السمنة لدى الأطفال ممكنة بعد سن الـ10 سنوات

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري أمراض السمنة، إن جراحات السمنة تهدف إلى خفض الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر من النوع الثاني، مشيرًا إلى أن جراحات السمنة لدى الأطفال ممكنة بعد سن الـ10 سنوات، ولكن يشترط أن يزيد الطفل عن 100 كيلو، ولديه بعض المشاكل صحية مثل اضطراب التنفس أو السكر أو تقوس بسبب الوزن الزائد.



وتابع "صبري" خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لعدم ترك الأطفال في وزن زائد، لأنه هذا يؤدي إلى إصابة الطفل بالكثير من الأمراض، خلاف أن السمنة تؤذي الطفل من الناحية النفسية بصورة رهيبة، منها دخوله ففي مرحلة من الاكتئاب بصورة كبيرة.



ولفت إلى أن إنقاص الوزن عمليات سهلة وتجرى من خلال المنظار سواء تكميم المعدة او عمليات التحويل، وتقام من خلال فتحات صغيرة، ومن الممكن العودة للعمل بعد العملية بـ24 ساعة

