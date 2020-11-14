السيطرة على حريق بمخزن مصنع للفرو الصناعي بمدينة العبور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب، اليوم السبت، على حريق بمخزن مصنع للفرو الصناعي بمدينة العبور، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمخزن تابع لمصنع للفرو الصناعى بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للماكينات الخاصة بالمصنع ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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