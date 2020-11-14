محمود صابر ينضم لمعكسر منتخب الشباب





وصل محمود صابر، لاعب خط وسط النجم الساحلي التونسي، اليوم، السبت، إلى القاهرة، وانضم لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، استعدادًا للمشاركة في مران المنتخب، غدًا، الأحد، تمهيدًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر شهر ديسمبر المقبل في تونس.





واستقبل عادل محفوظ، المدير الإداري للمنتخب، اللاعب وحجز له في فندق إقامة شباب الفراعنة، ثم توجه صابر إلى التدريب المسائي واستقبله زملاؤه والجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين بحفاوة بالغة.





ومن المقرر ان يشارك اللاعب في تدريبات الفريق غدا استعدادا لمباراة نجوم المستقبل المقررة بعد غدا الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.



