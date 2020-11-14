عميد معهد القلب السابق: "الوجع" جهاز الإنذار المبكر لأمراض القلب (فيديو)

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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الوجع هو جهاز الإنذار المبكر لأمراض القلب، وهو نعمة وليس نقمة، معقبًا: "في ناس محرومة من نعمة وجع الصدر مثل مرضى السكر، ولذلك قد يعانوا من أزمة قلبية دون أن يشعروا".



وتابع "شعبان"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن مريض القلب الذي يشعر بوجع من الممكن علاجه بشكل مبكر، وبالتالي عدم اللجوء لتركيب الدعامة، معقبًا: "ألم الصدر لابد أن يحترم، وممكن يكون عبارة عن مقدمة لجلطة"



ولفت إلى أن أي وجع في منطقة الصدر، خاصة إذا كانت في وقت مبكر، لابد من التعامل معه على أنه أزمة قلبية إلى أن يثبت العكس، مضيفًا أن الدعامة هي الحل الوحيد لعلاج الازمة القلبية.

