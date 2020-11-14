محافظ الغربية: ظهور أعراض كورونا على 6 مخالطين لمحمد صلاح في فرح شقيقه (فيديو)

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قال اللواء طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه بعد معرفة نبأ إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، تم توجيه مديرية الصحة لحصر المخالطين لمحمد صلاح الذين شاركوا في فرح شقيقه.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نحو 58 شخصا كانوا في فرح شقيق محمد صلاح وتم معاينة حالتهم الصحية ووضعهم تحت المعاينة والملاحظة الطبية لمدة 14 يوما.



وأضاف أن 6 أشخاص فقط ممن حضروا الفرح ظهرت عليهم أعراض كورونا، لكنها قد تكون من أي مرض آخر ولا يوجد سوى شخص واحد فقط عانى من ارتفاع درجة الحرارة، لافتا إلى أنه يتم التعقيم والتطهير صباحا ومساء لمدة 14 يوما في قرية محمد صلاح.



ويتقدم محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.



ومن ناحية أجرى، أكد محافظ الغربية أنه لا يوجد تراكمات للمياه بسبب الأمطار، لذا المدارس تعمل على طبيعتها ولن يتم تعطيلها.

