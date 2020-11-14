بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، حسم ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





استقر مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على رحيل الثنائي الأجنبي آليو بادجي وجيرالدو دا كوستا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه رحب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بفكرة رحيل الثنائي بادجي وجيرالدو في الميركاتو الصيفي، لاسيما بعد موافقته على ضم بدر بانون مدافع الرجاء الرياضي المغربي، وتحرك مسؤولو القلعة الحمراء للتعاقد مع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز.



