بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا
السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:01 م
علي خلاف
Advertisements
تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، حسم ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي
استقر مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على رحيل الثنائي الأجنبي آليو بادجي وجيرالدو دا كوستا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
من جانبه رحب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بفكرة رحيل الثنائي بادجي وجيرالدو في الميركاتو الصيفي، لاسيما بعد موافقته على ضم بدر بانون مدافع الرجاء الرياضي المغربي، وتحرك مسؤولو القلعة الحمراء للتعاقد مع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز.
وفي نفس السياق استقر المدرب الجنوب إفريقي موسيماني على رحيل أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي إلى بيراميدز مقابل ضم محمد فاروق لاعب وسط الفريق السماوي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا