متى يصبح تركيب الدعامة أمر ضروري؟ عميد معهد القلب السابق يجيب

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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن مريض الذبحة الصدرية، قبل تركيب الدعامة، يقوم بإعداد القسطرة التشخصية لرسم الشرايين، وتحديد المكان الذي يتواجد في الجلطة أو الضيق الشديد، ويتم اختيار مقاس الدعامة بناءً على هذه الأمر، معقبًا: "لو الضيق أكثر من 60% يبقى لازم تركيب دعامة، لو أقل ممكن العلاج بالدواء".



وتابع "شعبان"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن المريض الذي يعاني من الذبحة الصدرية فعليه أن يركب دعامة حتى لا يموت او حدوث فشل في القلب، لذلك تركيب الدعامة ضروري، معقبة: "الدعامة عبارة عن ماسورة صغيرة لتوسعة الشرايين".



ولفت إلى أن الدعامات مرت بمراحل تطور كبيرة، والمنتشرة حاليًا الدعامات الدوائية أو الذكية التي تحتوي على مادة تمنع من نمو الانسجة، مشيرًا إلى أن المريض بعد تركيب الدعامات الدوائية، فعليه أن يحافظ على وزنه وممارسة الرياضة، وعدم شرب السجائر لأنها تردي إلى ضيق الشرايين مرة أخرى.

