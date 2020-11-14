عاجل.. تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، عقب إصابته بفيروس كورونا.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "محمد صلاح زي الفل، لم تظهر عليه أعراض والحالة أكثر من مستقرة"، مردفا: "صلاح مقيم في غرفته، وهناك اهتمام كبير من وزارتي الصحة والشباب والرياضة".

وأكمل «اللجنة الطبية للمنتخب متواصلة مع الإدارة الطبية لليفربول، وأطمئن محبيه، محمد صلاح زي الفل»، معلقا: «صلاح ولا الهوا لا يعاني من سعال أو ارتفاع درجة حرارة، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا زار نجم المنتخب أمس".
وأوضح أن الحالة النفسية لصلاح مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن مسحة كورونا أظهرت إصابة محمد صلاح فقط بكورونا من منتخب مصر، فضلا عن لاعبين اثنين من منتخب توجو.

وحول ما تردد بشأن إصابة صلاح بكورونا عقب حضوره حفل زفاف شقيقه قال "فيه كلام تاني إن أي مريض بكورونا يكون حامل بالفيروس قبلها بخمس أيام، واحتمال الإصابة قبل قدومه إلى مصر وارد، لكن هذا لا يهم على أية حال".

ونفى ما تردد حول إرسال ليفربول طائرة خاصة لنقل محمد صلاح بعد إصابته بكورونا.

وناشد الجنايني بالحرص على الدقة في نشر المعلومات قائلا: "لازم نوثق المعلومة قبل ما ننشرها كون العالم أجمع ينقل أخبار إصابة صلاح من المواقع المصرية".

وحول حذف بيان إصابة صلاح بعد نشره قال "البروتوكول ينص على أن المسحة الثانية تؤكد الإصابة بكورونا، وأعتذر عن أي لخبطة أو تأخير"، معلقا "أقسم بالله أعلن الإصابة عقب المسحة الثانية بـ 3 دقائق".
ومن ناحية أخرى قال: "فيه كلام عن إقامة السوبر الأفريقي بمصر، لكن لسه مش أكيد".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.

يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.


وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.

وأرسل المحافظ، فريق طبى من الرصد والطب الوقائي إلى مسقط رأس محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب في حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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