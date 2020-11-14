استشاري: هرمون الأنوثة لدى الرجل 50 ضعف المرأة (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور خالد سالم، استشاري أمراض الذكورة، إن الهرمونات هي عبارة عن مواد كيمائية موجودة داخل الجسم، تفرز من قبل غدد معينة، مشيرًا إلى أن الغدة النخامية تفرز هرمونات لكي تشغل الخصية، ونفس الغدة تفرز هرمونات عند المرأة لكي تشغل المبيض.

وتابع "سالم" خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الطفل لا يستطيع أن ينجب قبل البلوغ، لأن الخصية لا تعمل قبل البلوغ وبالتبعية الطفل لا يوجد لديه حيوانات منوية، أما بعد البلوغ فتنتج الخصية حيوانات منوية بعد عمل العدة النخامية"

ولفت إلى أن هرمون الأنوثة متواجد داخل خصية الرجل 50 ضعف المرأة، معقبًا: " لو في مريض معندوش هرمون أنوثة مش هيخلف، لأن الحيوان المنوي ينضج عن طريق هرمون الأنوثة، ولا يكتسب الحركة إلا في وجود هرمون الانوثة"

وأشار إلى أن جسم الرجل ينتج هرمون الأنثوة من خلال إنزيم معين، لافتَا إلى أن هرمون الذكورة هو المسؤول عن الصوت الخشن لدى الرجل، معقبًا: "بعض الرجل ممكن يكون صوتهم ناعم، وهذا ناتج من ضعف الإنزيم الخاص بالذكورة لدى في الاحبال الصوتية".

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