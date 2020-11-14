تقارير إنجليزية.. محمد صلاح يسير عكس تجاه رونالدو بعد إصابته بكورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكر تقرير صحفي بريطاني أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر أصيب بفيروس كورونا المستجد.


وأشار موقع ليفربول إيكو البريطاني إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مؤخرًا عن خضوع محمد صلاح لمسحتي كورونا وجاءت نتيجة المسحتين إيجابية.


وأكد الموقع البريطاني أن صلاح سيبقى في الحجر الصحي في مصر ولن يعود إلى ليفربول قبل تحول نتيجة المسحة إلى سلبية وشفاؤه من الفيروس المميت.


وأفاد الموقع البريطاني بأن من فعله محمد صلاح جاء عكس ما قام به البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا في فترة التوقف الدولي الماضية، حيث رحل عن معسكر البرتغال إلى إيطاليا عبر طائرة خاصة قبل تعافيه من الفيروس المستجد.


وألمح الموقع البريطاني أن رونالدو دخل في صراع مع مسئولين إيطاليين بداعي أن سفره إلى إيطاليا عقب الإصابة بكورونا يخالف البروتوكولات الصحية هناك.

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