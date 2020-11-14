بعد اكتشاف 100 تابوت.. الآثار: "بندور على ورشة الحانوتي"







وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن محتويات الكشف الآثري الجديد تم توزيعها على 3 متاحف، لافتا إلى أن الملايين حول العالم تابعوا الكشف الأثري الجديد، منوها بأن التوابيت الأثرية المكتشفة عليها طبقة مذهبة.



وأضاف أنهم يبحثون عن الورشة التي قامت بتصنيع هذه التوابيت في منطقة سقارة، معلقا: "بندور على ورشة الحانوتي".



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كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل اكتشاف سقارة الذي أعلن عنه اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي.



وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "اكتشاف سقارة الأضخم والأكبر في عام 2020، لكنه ليس الأخير ونحن مستمرون في العمل"، مشيرا إلى وجود بعثات مصرية في الأقصر وأسوان وسقارة والهرم والوجه البحري.



وتابع "المجلس الأعلى للآثار في عرس اليوم بعد الإعلان عن الكشف الذي يضم أكثر من 100 تابوت بنقوش وألوان أكثر جودة، فضلا عن طبقة مذهبة"، مشيرا إلى أنه بعض التوابيت تعود إلى العصور المتأخرة، وبعضها منسوب للعصر البطلمي.



وأكد أن منطقة سقارة تضم ورشة لصناعة التوابيت المكتشفة، معربا عن أمنيته بالعثور عليها قريبا، معلقا "مستمرون في أعمال الحفائر وإن شاء الله نلاقي الورشة".



وأشار إلى وجود لجنة مكونة من متخصصين مسؤولة عن عرض القطع الأثرية المكتشفة، لافتا إلى أن المؤتمر الصحفي شهد حضور كافة القنوات العالمية.



وأوضح أن الاحتفالية بتأسيس المتحف المصري ستشهد تسلم مصر بعض القطع الأثرية المضبوطة في عدد من المنافذ.

قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الاعلى للآثار، إن الكشف الآثري الذي تم الغعلان عنه في جبانة السقارة اليوم هو الأخم والأكبر في 2020، معلقا: "في حاجات تاني ستعلن قريبا".