أستاذ الأمراض الباطنة: مضاعفات "كورونا" لمريض السكر أكثر من الشخص العادي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة القاهرة، إن بعض مصابي السكر قد يكون وراثي والبعض الآخر لا يرتبط إصابته بالعامل الوراثي.

وأضافت "إيناس" في لقائها عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن اكتشاف السكر في مراحله الأولى وتنظيم الغذاء ضرورة لحماية المرضى.

وأشارت إلى أن هناك مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، وهذه المرحلة لا يكون فيها السكر في معدله الطبيعي ولا يستدعي تفسيره على أنه إصابة بالسكر وهذا دليل على أن هذا الشخص لديه استعداد للإصابة بالمرض.

وتابعت "في هذه المرحلة ضروري عمل وقاية وتناول بعض الأدوية البسيطة لتأجيل الإصابة بالسكر وبالتالي تقليل مضاعفاته".

وأوضحت أن هناك بعض الدراسات الصينية التي ربطت بين الإصابة بالسكر وسرعة الإصابة بفيروس كورونا، ولكن بعض الدراسات الأمريكية التي أوضحت أن نسب الإصابة بين الشخصين واحد ولكن مضاعفات الإصابة بالفيروس لمريض السكر تكون أعلى.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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