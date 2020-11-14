عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد توجو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل  الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

 

ويضم التشكيل، محمد الشناوي- محمدهاني- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أحمد أبو الفتوح- محمد النني - عمروالسولية- عبدالله السعيد- محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد "زيزو"-مصطفى محمد.

 

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

 

يذكر أن منتخب مصر تعادل أمام كل كينيا وجزر القمر فى أول جولتين فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

 

وكان محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي قد أصيب بفيروس كورونا ليغيب عن اللقاء.


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