يوسف العتيبة يشيد بالتخطيط الاستباقي للإمارات لمواجهة فيروس كورونا

أكد يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن التخطيط الاستباقي عزّز قدرة الإمارات على مواجهة واحتواء فيروس«كورونا» المستجد «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن جاهزية القطاع الصحي وما تتضمنه من رعاية فائقة قللت من أعداد الوفيات جراء الفيروس، وساعدت على تحقيق نسب شفاء عالية بالمقاييس العالمية، وفقا للبيان.

وقال: إن توجّه حكومة دبي الحالي يجعلني أؤمن بأننا سنخرج من الأزمة أكثر فاعليةً ومرونةً، سيما في مجال تقديم الخدمات التي ستتحوّل برمتها إلى إلكترونية.

جاء ذلك خلال استضافته في البرنامج الأسبوعي لموقع «المونيتور» الذي يتناول مواضيع الساعة حول العالم مع صنّاع القرار ومهندسي ملامح السياسات، حيث استعرض أبرز ما تمرّ به المرحلة في ظل جائحة «كوفيد 19» وتأثيراتها خاصة على منطقة الشرق الأوسط، إضافة لنظرته الثاقبة حول معظم قضايا المنطقة في ظل المتغيرات التي تعصف بالعالم.