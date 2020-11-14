إزالة سوق عشوائي بشارع مصرف مسطرد بشبرا الخيمة (صور)

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أزال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، اليوم السبت، سوق عشوائي في شارع مصرف مسطرد.



جاء ذلك بناءا على شكوى أهالي المنطقه من وجود السوق، حيث أرسلوا استغاثات يتضررون من وجود إشغالات وسوق عشوائي لجمع وفرز القمامة، وكذلك وجود الحيوانات التي تستخدم الشارع كمبيت لهم، علاوة على التلوث البيئي، بالإضافة إلى وجود حجرة تعوق حركة المرور بالشارع، والتى تسبب اختناق وشلل مرورى.



وجرت أعمال الإزالة ورفع الإشغالات بطول ١٥٠ متر تقريبا، وجرى رفع عدد ٤ عربات كارو ومصادرة عشر جونيات فرز، ورفع ما يقرب من ١٠٠ طن من المخلفات وفتح وتمهيد الشارع مرة أخرى.