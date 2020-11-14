الزراعة": لا يوجد بوادر لظهور الجراد الموسم الحالي

Advertisements

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا يوجد أي بوادر لظهور الجراد في مصر في الوقت الحالي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد،" إن إدارة مكافحة الآفات داخل وزارة الزراعة تمتلك 55 مرصد منتشرة على كافة المناطق الحدودية تقوم برصد ومنع ظهور أي أسراب من الجراد خاصة مع سقوط الأمطار.



وكشف محمد القرش، أن إدارة مكافحة الآفات تقوم بالرش باستمرار في المناطق الحدودية التي مرجح أن تشهد تواجد الجراد الذي ينتشر بعد سقوط الأمطار عادة.



