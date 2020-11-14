الكشف عن رقم طاهر محمد طاهر مع الأهلي

حصل طاهر محمد طاهر، نجم الأهلي الجديد، على رقم 27 الذي كان يرتديه محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر، قبل رحيله عن الفريق الأحمر.

وقال طاهر في تصريحات لموقع ناديه، إنه سعيد بالتواجد في ملعب مختار التتش لأول مرة بين زملائه بالفريق.

وأضاف: "فخور بدخول ملعب التتش والتواجد في أكبر نادٍ في مصر وقارة إفريقيا وبطل القرن، مما جعلني في قمة السعادة والحماس للتجربة التي أخوضها مع الفريق من بداية الموسم".

وأشار طاهر إلى أنه كان يتمنى وجوده مع الفريق في المباريات القادمة لكأس مصر، لكن عدم قيده في القائمة لن يسمح له بالمشاركة.

وقال لاعب الأهلي الجديد: "تركيزي الآن في إثبات نفسي سريعًا مع الفريق والمنافسة مع زملائي، بما يخدم أهداف النادي، وتحقيق البطولات التي يسعى إليها لإسعاد جماهير النادي العظيمة في كل مكان".