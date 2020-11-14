الزراعة: كيلو الطماطم سيعود إلى 4 جنيهات قريبًا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موعد تراجع أسعار الطماطم بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر من أهم الدول في إنتاج وتصدير الطماطم نظرا لجودة المنتج المصري.

وتابع أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية ونهاية موسم الحصاد وبداية موسم حصاد آخر تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا.

وأكد محمد القرش أن أسعار الطماطم سوف تتراجع إلى أقل من 5 أو 4 جنيهات خلال الفترة المقبلة بعد ظهور المحصول الجديد، كاشفا أن فقرة الصوب الزراعية سوف تسهم في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ على مدار العام.


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