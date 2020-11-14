حكاية فيلم.. "خلي بالك من جيرانك" أول بطولة في مشوار لبلبة الفني.. وهذا سبب اعتذار المرشحة الأولى عنه

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حكاية فيلم اليوم بالتزامن مع احتفال الفنانة الكبيرة لبلبة، بعيد ميلادها الـ75 عامًا وهو "خلي بالك من جيرانك".



بدأت الحكاية بترشيح الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، للفيلم ولكنها اعتذرت عن العمل بسبب مشاهد القبلات وملابس النوم الجريئة المستخدمة في الفيلم، أنها كانت متزوجة من الفنان الكبير حسين فهمي في ذلك الوقت.



رشحت الفنانة لبلبة، من خلال المخرج محمد عبدالعزيز والمؤلف فاروق صبري، لتقف أمام الزعيم عادل إمام دون أن يخبروها باعتذار ميرفت أمين.



كان الفيلم أول بطولة لها، ولم تتردد لحظة في الموافقة عليه، وتعاقدت قبل أن تقرأه لأنها كانت تريد في ذلك الوقت تقديم أعمال من بطولاتهاز



هذا العمل جعل صناع السينما يكتبون أعمالًا خصيصًا لها مع عادل إمام أبرزها "عصابة حمادة وتوتو".



فيلم "خلى بالك من جيرانك" بطولة عادل إمام، لبلبة، فؤاد المهندس، مديحة يسري، ميمي جمال، ووحيد سيف.



ودارت أحداث الفيلم في إطار إجتماعي كوميدي، حول زوجان في شهر العسل يقيمان بشقة مفروشة ولكنها ليست كأي شقة، حيث يصدمان بالجيران غريبي الأطوار الذين يشاركوهما تلك الشقة بطريقة غير مشروعة، فتقع العديد من المفارقات الكوميدية الساخرة داخل هذه العمـارة وخاصة شقتهما.



الفيلم مقتبس عن الفيلم الأمريكي barefoot in the park للنجم روبرت ريد فورد، والذي تم عرضه في عام 1968.