موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا





يتبقى من الزمن أقل من أسبوعين على موعد نهائي القرن الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في ختام مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





يطلق حكم مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، صافرة مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل لدور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بمجموع المباراتين بنتيجة 5-1 على حساب الوداد الرياضي المغربي.





وعلى الجانب الآخر صعد الزمالك للدور ذاته على حساب الرجاء المغربي، وذلك بعد الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.



