الإمارات تتصدر دول العالم في إجراء فحوصات فيروس كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
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تصدرت الإمارات دول العالم في فحوصات كورونا بعد خضوع نحو 127 ألفا لفحوصات الكشف عن فيروس حتى 17 مارس

  

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية خضوع نحو 127 ألفا لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد حتى 17 مارس/آذار، أي 13020 شخصا من بين كل مليون نسمة.

 

 

 

وقالت إن معدل الإصابة بفيروس (كوفيد-19) يبلغ 0.8 من بين كل ألف نسمة، مشيرة إلى أن عدد سكان الإمارات بلغ 9.6 مليون نسمة.

 

 

 

 

 

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإحصائيات تؤكد تفوق الإمارات على أكثر الدول تأثرا بكورونا، كما تؤكد الجهود الاستثنائية لاحتواء آثار الفيروس منذ ظهوره، فضلا عن حرص السلطات الصحية على مشاركة المعنيين.

 

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