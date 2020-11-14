استمرار الحملات التفتيشية على محلات المبيدات والمخصبات بمراكز الفيوم

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تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، علي إدارة المكافحة برئاسة المهندس فؤاد محمد مدير عام إلادارة بتشكيل لجنة برئاسة المهندس فكري سلطان، رئيس قسم الرقابة على المبيدات والمخصبات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين وايضا مسؤلي المكافحة بالمراكز لتنفيذ حملات مكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات، وذلك لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة.



وأضاف إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، فضلًا عن؛ إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.



وأشار وكيل الوزارة وكذلك التفتيش على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة من وزارة الزراعة.



خلال ذلك قامت اللجنة بالمرور ومتابعة محلات المبيدات الزراعية والأسمدة والمخصبات بحضور مسؤول المكافحه بالادارة، حيث تم التشديد على المحلات بوضع لوحه نحاسيه على محلات بيع المبيدات والمخصبات بجميع المراكز.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

