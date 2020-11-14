شاهد.. أغنية برنامج أحمد أمين بصوت كارمن سليمان
السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:12 م
أماني سلام
Advertisements
طرحت الشركة المنتجة لبرنامج "الفاميليا" ل أحمد أمين ،اغنية تتر البرنامج بصوت المطربة كارمن سليمان، والأغنية تحمل عنوان "أجمل لحظاتنا"
ونشرت كارمن سليمان، أغنيتها للبرنامج، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "أجمل لحظاتنا بتبقى دايماً مع العيله، أغنيتي الجديدة "العيلة" تتر برنامج -الفاميليا- لأحمد آمين
أغنية" لحظاتنا الجميلة"من كلمات الشاعر نبيل عبد الحميد،ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هاني ربيع هندسة صوتية : ماهر صلاح.
ونشرت كارمن سليمان، أغنيتها للبرنامج، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "أجمل لحظاتنا بتبقى دايماً مع العيله، أغنيتي الجديدة "العيلة" تتر برنامج -الفاميليا- لأحمد آمين
أغنية" لحظاتنا الجميلة"من كلمات الشاعر نبيل عبد الحميد،ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هاني ربيع هندسة صوتية : ماهر صلاح.