شاهد.. أغنية برنامج أحمد أمين بصوت كارمن سليمان

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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طرحت الشركة المنتجة لبرنامج "الفاميليا" ل أحمد أمين ،اغنية تتر البرنامج بصوت المطربة كارمن سليمان، والأغنية تحمل عنوان "أجمل لحظاتنا"


ونشرت كارمن سليمان، أغنيتها للبرنامج، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "أجمل لحظاتنا بتبقى دايماً مع العيله، أغنيتي الجديدة "العيلة" تتر برنامج -الفاميليا- لأحمد آمين


أغنية" لحظاتنا الجميلة"من كلمات الشاعر نبيل عبد الحميد،ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هاني ربيع هندسة صوتية : ماهر صلاح.

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