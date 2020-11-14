محافظ الغربية: اشتباه في 5 حالات بكورونا من المخالطين لمحمد صلاح في زفاف شقيقه (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب اللواء طارق رحمي، محافظة الغربية، عن أمنياته بسرعة شفاء لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "رحمي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه تم توجيه مديرية الصحة بالمحافظة وتم عمل حصر لأقارب محمد صلاح من المشاركين في فرح شقيقه وهم 58 شخصًا.

وأشار إلى أنه تم قياس الحرارة لـ58 فردًا من المشاركين في حفل الزفاف وتم متابعة أعراضه الصحية، موضحًا أن هناك 5 أفراد فقط ظهرت عليهم أعراض اشتباه في الفيروس وتم ترك الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي كإجراء احترازي.

وأكد أنه تم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة والذي يتمثل في متابعة الأعراض والخطوة الثانية بتكون عمل المسحات، لافتًا إلى أنه تم تطهير شوارع قرية نجريج بالكامل والقرى المجاورة وسيكون هناك متابعة مستمرة لو احتاجت بعض الحالات إلى العزل المنزل أو نقل إلى المستشفى للعلاج.

وشدد محافظ الغربية على استمرار عمليات التطهير في القرية لمدة 14 يومًا ومتابعة لحظية للمخالطين، لافتًا إلى أنه إذا احتاج الأمر إلى تطهير بشكل مكقف سيتم الأمر بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.

يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.

وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.

وأرسل المحافظ، فريق طبى من الرصد والطب الوقائي إلى مسقط رأس محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب في حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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