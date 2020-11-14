اتحاد كرة القدم يكشف آخر التفاصيل الصحية لـ "محمد صلاح"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرم القدم، إن حالة محمد صلاح بسيطة جدا، ولا تظهر عليه أي أعراض، وهناك متابعة دقيقة لحالته الصحية وعلى رأسهم وزيرة الصحة.

وأشار "الجنايني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن محمد صلاح متواجد حاليا في الفندق، وحالته النفسية جيدة، مضيفا: "صلاح زي الفل، وحالته النفسية مفيش أروع من كده"، والفريق الطبي لليفربول يتابع حالة صلاح، واطمئن على تطبيق البروتكول.

وعن حفل تكريم محمد صلاح منذ عدة أيام، أكد أنه قد تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في الحفل، لافتا إلى أن الصور المتداولة عن الحفل وهم يحتضنون بعضهم صور قديمة.

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وقامت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم السبت بدفع فرق تطهير وتعقيم لمنزل الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.

يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.


وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.

وأرسل المحافظ، فريق طبى من الرصد والطب الوقائي إلى مسقط رأس محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب في حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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