ياسمين تطلق أغنية جديدة بعنوان "موعد الغرام"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلقت شركة براندانا عملاً جديداً للفنانة "ياسمين" على طريقة الفيديو كليب لأغنيتها الجديدة "موعد الغرام"، من انتاج السيَد "أمير نبيل".

الأغنية من كلمات محمد الجبوري، الحان النجم سيف نبيل، توزيع عمار عدنان، ميكس وماسترينغ حيدر جيتارا ومن إخراج "حسين شعلان".

وتروي الأغنية قصة حب تجمع بين Flashbacks من الماضي والحاضر، لفتاة شابة، تنتظر بفارغ الصبر موعد لقائها بحبيبها الذي طال إنتظار موعد اللقاء بينهما، لنعيش قصة حبّ طالت اكثر من ٤ عقود.

تم تصوير الكليب في مناطق مختلفة من محافظة البترون اللبنانية، في أجواء مرحة تجمع ما بين الرقص، لحظات الفرح، والاشتياق. وقد حققت الاغنية في اول ساعات اطلاقها حوالي المئة الف مشاهدة عبر المتاجر الرقمية المختلفة.

يذكر ان "ياسمين" سبق وأطلقت اغنية "روح وانساني" من انتاج شركة براندانا، التي حققت أكثر من ١٦ مليون مشاهدة عبر يوتيوب.




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