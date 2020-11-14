فادي بدر ينتهي من وضع اللمسات الأخيرة لأغنية هوّارة الهيبة-الرد

Advertisements



انتهى الفنان اللبناني فادي بدر من وضع اللمسات الاخيرة على اغنية "هوارة الهيبة-الرد" والتي سيطلقها خلال الأيام المقبلة.



الاغنية عبارة عن جزء جديد من "هوارة الهيبة" التي اطلقها عام ٢٠١٧، والتي لاقت نجاحا كبيرا واستحسانا لدى جمهوره ومتابعيه، وتصدرت التريند على محطات الراديو ومواقع التواصل الاجتماعي.



"هوارة الهيبة-الرد" ٢٠٢٠ من كلمات فيليب بارودي و عدي بو غادر، توزيع روي توما، تسجيل وتنفيذ الفنان طوني سابا في استديو طوني سابا.



الأغنية الجديدة ستصور بطريقة الفيديو كليب لتطرح على مواقع التواصل الاجتماعي بتوقيع المخرج روميو نخلة.