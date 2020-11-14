عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق رسمي مع أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة، لضمه لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

 

واتفق الأهلي مع اللاعب على بنود عقده الجديد في القلعة الحمراء، وجدد مفاوضاتهم مع نظرائهم في وادي دجلة من أجل حسم الصفقة للأحمر.

 

وأكد مصدر بالأهلي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي يخوض مفاوضات في الأيام الجارية مع مسؤولي نادي وادي دجلة لحسم الصفقة، بعدما توقفت لفترة بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

 

ويسعى الأهلي لحسم صفقة انتقال أحمد رمضان "بيكهام" إلى صفوفه في ظل رغبة لجنة التخطيط بالنادي الأحمر لضم اللاعب إلى النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

 

وكان الأهلي قد تعاقد مع ثلاث صفقات رسمية حتى الآن، وهم بدر بانون وأحمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر.

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